Çankırı Ziraat Odası Başkanı: Buğday alım fiyatı hayal kırıklığı yarattı

Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıkladığı buğday alım fiyatının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Gamzeli, Çankırı Ziraat Odasında yaptığı açıklamada, açıklanan fiyatı kabul etmediklerini, fiyatların revize edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Artan girdi fiyatları ve pahalılık yüzünden üreticinin zorluk yaşadığını dile getiren Gamzeli, "Böylesi yüksek enflasyon koşullarında, üreticilerin girdi maliyetlerindeki artışlar göz önüne alındığında, açıkladığı alım fiyatları açıkça hayal kırıklığı yaratmıştır." dedi.

Tarımın sürdürülebilmesi için buğdayın taban fiyatının 14 liranın altında olmaması gerektiğini savunan Gamzeli, şöyle konuştu:

"Açıklanan buğday fiyatları ile çiftçimizin sürdürülebilir üretim yapması mümkün değildir. Bu fiyatlar önümüzdeki dönemlerde farklı sorunlar doğuracaktır. Son 10 yılda buğday ekim alanlarında yüzde 13,7 oranında azalma görülüyor. TÜİK verileri hububatta toplam üretimin geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında azalacağını gösteriyor. Bu azalma, buğday üretiminden kaçış olduğunu gösteriyor. Fiyat revize edilmezse, bu yıl çiftçilerimiz buğdaydan ailesinin geçimini sağlayacak geliri elde edemeyecek, üretimden daha fazla kaçacaktır. Buğday fiyatı sadece çiftçilerimizin sorunu değildir. Buğday üretiminden zarar eden çiftçilerimiz üretmezse, buğday ülkenin sorunu olacaktır."