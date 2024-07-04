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Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesindeki Lastik Fabrikasında Grev Devam Ediyor

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Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesindeki lastik fabrikasında çalışan Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler tarafından başlatılan grev 37 gündür sürüyor. Fabrika yönetimi ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen ve yaklaşık 2 bin 400 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika tarafından 29 Mayıs'ta grev kararı alındı. İşçiler, 37 gündür fabrika önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Çankırı Yakınkent Organize Sanayi Bölgesindeki lastik fabrikasında çalışan Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler tarafından başlatılan grev 37 gündür sürüyor.

Fabrika yönetimi ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen ve yaklaşık 2 bin 400 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine sendika tarafından 29 Mayıs'ta grev kararı alındı.

İşçiler, 37 gündür fabrika önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Petrol-İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topcu, yaptığı açıklamada, işveren tarafından henüz olumlu çağrı almadıklarını belirterek, "Birkaç sefer genel müdürlerle görüştük, şubemizi ziyaret ettiler. Sadece söyledikleri, bu olay bizi de aştı, Japonya merkez olaya el koydu. Japonya'dan buraya bir ziyaret olacaktı, onu iptal etmişler, bizim CEO'yu çağırmışlar. Önümüzdeki günlerde onlar ziyaret yapmayı planlıyor. Oradan gelecek onaya göre tekrar ele alacaklar. Çünkü bütçe artırmaları gerekiyor." dedi.

Fabrikada üretim olmadığını, işçilerin dışarıda nöbete devam ettiğini anlatan Topcu, şöyle konuştu:

"Uzadıkça ekonomik noktada sıkıntılar başladı ufak ufak. Biz de bunun bilincindeyiz ama doğru noktayı hedeflediğimiz için gün geçti diye işverenin dediği yerlerde imzalarsak, grevin mantığına aykırı oluyor. 37'nci gün bugün. İşveren, 'Bunu ödemem' diyor, biz 'Bunu da talep ederiz' diyoruz. Burada tıkanmamız oldu. Kendi aramızda yaptığımız görüşmelerde bazı maddeleri ele alıyoruz, yardımcı olabileceğimiz noktaları da söyledik ama bazı noktalarda duruşumuzun net olduğunu söyledik. Dışarıda durduğumuz sürelerin telafi edilmesi gerektiğini söyledik. Üretim noktasında da sıkıntılar var, stoklarımız azaldı. İşverenin masaya gelmesi gerekiyor bu günlerde."

Topcu, maaş alamayan işçilere sendika olarak 5 bin lira yatırdıklarını, grevin devam etmesi durumunda ay sonunda tekrar para yatıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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