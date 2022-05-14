Çankırı ve Ilgaz'ın güzelliklerini tuvale yansıtıyorlar - Haberler

Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 15 ressam, Ilgaz'ın doğası ile Çankırı'da gezip gözlemledikleri tarihi ve kültürel yerleri kendi bakış açılarıyla tuvale aktarmak için kente geldi.

Ilgaz Belediyesinin ev sahipliğinde Çankırı Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi ile Çankırılı ressam Hülya Sezgin'in iş birliğinde düzenlenen Ilgaz Yıldıztepe Uluslararası Resim Çalıştayı'na Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kosova, Almanya, Kırgızistan, Macaristan, Gürcistan ve Romanya'dan ressamlar davet edildi.

Daveti kabul eden 15 ressam, Ilgaz Dağı, Taş Mescit ile yaylaları, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezerek gözlem yaptı.

Ressamlar, daha sonra Ilgaz Yıldıztepe Kayak Merkezi kafeteryasında oluşturulan atölyede hem Ilgaz'ın doğasını hem de gezip gördükleri mekanları kendi bakış açılarıyla tuvale aktarmaya başladı.

Yapılan resimler, çalıştay sonunda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çalıştayın organizatörü Hülya Sezgin, AA muhabirine, farklı zamanlarda gittiği çalıştaylarda ülkelerin insanlarını, tarihini, kültürünü tanıdığını, Çankırı'nın tanıtımı için memleketinde de böyle bir etkinlik yapmak istediğini söyledi.

Kendi ülkesinin kültürü, doğası, tarihi yerlerinin çok güzel olduğuna işaret eden Sezgin, "Bunun tanıtımında biraz geri kalındığını düşünüyorum. Sanat yoluyla nasıl gidip başka yerleri görüp tanıyorsam, aynı şekilde benim ülkemi de görsünler, tanısınlar istedim." dedi.

Bu yıl Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün daveti üzerine çalıştayı Ilgaz'da yaptıklarını belirten Sezgin, şöyle devam etti:

"Bu demek oluyor ki arkadaşlarımız, memleketlerine gittikleri zaman konukseverliğimizi, insanımızı, kültürümüzü, doğamızı, Çankırı'mızı, Ilgaz'ımızı anlatacak. Bunların pek çoğu memleketlerinde ünlü sanatçılar veya üniversitelerde profesör. Gittikleri her yerde anlattıkları zaman turizme, tanıtıma katkısı olacak. Sanat dostluktur, sanat barıştır, sanat kardeşliktir. Ben bu kadar arkadaşı sanat aracılığıyla buldum."

"Türkiye'nin her yeri cennet"

Çalıştaya Kosova'dan katılan ressam Ethem Baymak, dünyanın birçok yerinde resim çalıştaylarına katıldığını, Çankırı'ya geldiğinde hiç yabancılık hissetmediğini dile getirdi.

İnsanların samimiyetinin, dostluğunun gurbeti unutturduğunu vurgulayan Baymak, şunları kaydetti:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devamlı Avusturya'ya gidiyorum. Sanki Avusturya'nın o güzel ormanlarının bir örneği burada. Güzel Türkiye'mizin her yeri cennet. Hele bu yeşili Balkanlar'da bile bulamazsınız. Bol bol yeşille resim yapmaya çalıştım, öyle ilham aldım bu güzel manzaradan. Benim ağırlıklı çalıştığım tarz aslında Balkanlar'da Osmanlı Türk mimarisidir. Bu bölgede de mimari yapılar mevcut. Bu bölgedeki ilk tarihi eserlerden Taş Mescit'i yaptım. Bir de bölgenin sokağını dile getirmeye çalıştım tuvalimde."

Kendilerinde iz bırakan duyguları tuvale aktarıyorlar

Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. Tolga Akalın, Çankırı'yı gezdiklerini, tuvallerine de kendilerinde iz bırakan duygu ve hissiyatı aktardıklarını anlattı.

Çalıştaya dünyanın birçok ülkesinden alanında usta ressamların katıldığına dikkati çeken Akalın, çalıştayın temasının Yıldıztepe ve Ilgaz olması dolayısıyla doğa konusunu çalıştıklarını aktardı.

Macaristan'dan gelen ressam Julianna Illes Major da küçüklüğünden beri resim yaptığını, Çankırı'nın kültür ve doğa konusunda zengin bir şehir olduğunu belirterek, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.