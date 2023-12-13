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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar Emniyet Personeline Başarı Belgeleri Takdim Etti

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Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, emniyet personeline başarı ve üstün başarı belgelerini takdim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeli ödüllendirildi.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar tarafından başarı ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirilen emniyet personeline belgeleri takdim edildi.

Vali Taşolar, görevlerinde gösterdikleri olağanüstü gayret ve çalışmalarından dolayı üç defa başarı belgesi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelini "üstün başarı belgesi", 19 Kasım'daki olumsuz hava koşullarında D100 kara yolunda gösterdiği üstün gayret ve başarılarından dolayı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personelini de başarı belgesi ile ödüllendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği personeline belgelerini Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu teslim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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