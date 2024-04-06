Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Anadolu Ajansının (AA) 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Vali Taşolar, yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları bildirmek amacıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 104. yaşını tebrik ediyorum. Nice yüz yıllara."