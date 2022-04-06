Çankırı Valisi Ayaz AA'nın kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ayaz, mesajında, Milli Mücadele'nin dünyaya duyurulması, halkın bu mücadele sonucunda doğru bilgi almasını sağlamak ve güvenilir haberlere duyulan ihtiyaç nedeniyle 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 102. yıl dönümünü kutladığını belirtti.

Anadolu Ajansının habercilik alanında daima öncü bir kurum ve güvenilir bir kaynak olduğunu belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, kurulduğu günden bugüne başarılı çalışmalara imza atmış ve atmaya devam etmektedir. Ülkemizin 81 ili ve dünyanın her yerinden doğru ve güvenilir bilgiyi halkımıza en hızlı şekilde ulaştırma vazifesini 102 yıldır başarıyla sürdüren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz demeden emek veren tüm personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."