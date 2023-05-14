Çankırı Valisi Abdullah Ayaz oyunu kullandı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Ayaz, oy kullanacağı İsmet İnönü Ortaokulu'na eşi Melike Ayaz ile geldi.

Ayaz ile eşi, 1148 nolu sandıkta oylarını kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, eşiyle birlikte vatandaşlık görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Yapılan seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Ayaz, "İlimiz genelinde saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Seçim gayet huzurlu, sükunetli bir şekilde devam etmekte. İnşallah vatandaşlarımızın demokratik görevlerini, haklarını yerine getirmeleri için her türlü tedbir hem ülkemiz hem ilimiz genelinde alınmış durumda. Onun için emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız, ilçe ve il seçim kurulu başkanı olan hakimlerimizle koordinasyon içinde seçim sürecini yürütmekteyiz. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu süreci tamamlayacağız." diye konuştu.