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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a fahri hemşehrilik beratı verildi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde AFAD koordinatörü olarak görev yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Besni ilçesinde AFAD koordinatörü olarak görev yapan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a fahri hemşehrilik beratı verildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde AFAD koordinatörü olarak görev yaptı. Deprem bölgesinde yaptığı çalışmalardan dolayı Vali Ayaz'a, Besni Belediye Meclisi tarafından fahri hemşehrilik beratı verilmesi kararı alındı. Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Vali Abdullah Ayaz'ı ziyaret ederek, beratı takdim etti. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Adıyaman Çankırı AFAD Güncel Haberler

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