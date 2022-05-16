Çankırı SGK İl Müdürü Hicran Çakmakçı Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı - Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hicran Çakmakçı, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

Çakmakçı, İl Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, bu tür haftaların toplumda farkındalık yaratma, bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önem taşıdığını söyledi.

Sosyal Güvenlik Kurumunu her kesime tanıtmak ve insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılacağını belirten Çakmakçı, şunları aktardı:

"Hafta boyunca gelenekselleşen bazı faaliyetlerimizi bu yıl da yapmayı sürdüreceğiz. Paydaşlarımız olan sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve kamu yöneticilerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Ulusal ve yerel televizyon kanallarında bu yılın hafta teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yaptığımız çalışmalar, sosyal güvenlik kavramı, reformun getirdikleri, 5510 sayılı Kanun ile gelen hak ve yükümlülükler ile yapmakta olduğumuz çalışmaları anlatmak amacıyla çeşitli programlara katılacak, yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile hafta için hazırladığımız yazılı ve görsel tanıtım ve bilgilendirici materyalleri vatandaşlarımıza ulaştırılacağız."

Güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumunun güçlü bir Türkiye demek olduğunu belirten Çakmakçı, koronavirüs salgını döneminde hizmetlerin aksamaması için tüm çalışma arkadaşlarının mesai mevhumu gözetmeden çalıştığını, sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemi sayesinde tüm dünyaya örnek olunduğunu dile getirdi.

Bu yılın teması olan, "Kayıt dışı istihdamla mücadele" konusundaki çalışmalara da değinen Çakmakçı, Sosyal Güvenlik Haftası'nın ülkenin tüm kesimleri için kutlu olmasını, yapacakları etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.