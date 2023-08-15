Çankırı Şabanözü'nde Orman Yangını Söndürüldü

Çankırı'da orman yangını: 10 dönüm küle döndü

ÇANKIRI - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Yangında 10 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

Olay, Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Çaparkayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında yaklaşık 10 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü"

Yangının kontrol altına alındığını söyleyen Çapar köyü muhtarı Mustafa Kayı, "Köyümüzün çobanı, beni arayarak ormanda yangın olduğunu söyledi. İtfaiye, jandarma ekipleri ve köy halkı hep birlikte buraya gelerek yangını söndürmeye çalıştılar. Ateşleri kontrol altına aldık. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebini ekipler, soğutma çalışmalarından sonra inceleyecek" dedi.