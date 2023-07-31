Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde köyde çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir evde henüz öğrenilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI