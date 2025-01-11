Çankırı'nın Turistik Tuz Ekspresi Ziyaretçi Akınına Sebep Oldu

Çankırı'nın tarihi ve kültürel güzelliklerinin yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtılması amacıyla geçen yıl Ankara ile Çankırı arasında başlatılan Turistik Tuz Ekspresi, kentin tanınırlığına önemli katkı sağladı.

Ankara'dan Çankırı'ya 90 yıl önce gerçekleştirilen Tenezzüh (Gezinti) Treni seferlerinin devamı niteliğinde, Çankırı Valiliği ve Çankırı Belediyesi öncülüğünde geçen yıl Turistik Tuz Ekspresi seferleri başlatıldı.

Günübirlik seferlerle Ankara'dan yola çıkan ziyaretçiler, 3 saatlik tren yolculuğunun ardından ulaştıkları Çankırı'da Yer Altı Tuz Şehri başta olmak üzere kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Seferlerle 3 binin üzerinde ziyaretçinin geldiği Çankırı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla tanınırlığını artırarak geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon misafir ağırladı.

Turistik Tuz Ekspresi ile 12 sefer yapıldı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, 90 yıl önce Ankara'dan Çankırı'ya düzenlenen tren seferlerini yeniden canlandırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

İlk başta seferlerin Ankara'dan başlayarak Kalecik, Çankırı, Kurşunlu, Çerkeş ve Karabük'e kadar gitmesini hedeflediklerini belirten Esen, "Hem zaman ve yolculuğun uzun sürmesi hem de ekonomik anlamda çok başarı sağlayamadık. 1934'te başlayan Tenezzüh Treni'ni Allah nasip etti, hayata geçirdik. 12 sefer yaptık. Daha önce tuz mağarasında yaptığımız çalışmalar neticesinde çok büyük kazanımlar sağladık. Ziyaretçi sayımız geçen yıl 1,5 milyonu buldu." dedi.

Çankırı'da gastronomi anlamında da atılımlar yaptıkları, 22 ürüne coğrafi işaret aldıklarını anlatan Esen, "Allah nasip ederse, bu yıl mayıs ayında tekrar Tenezzüh Treni'mizi hayata geçireceğiz. Bunlar kolay olmadı, altyapısını çalışmıştık." ifadesini kullandı.

Esen, Yer Altı Tuz Şehri'nin sağlık turizmine de katkı sağladığına değinerek, şöyle konuştu:

"Burada astım ve KOAH hastalarına iyi gelebilecek atmosferin olduğu yıllardır biliniyordu. Valiliğimiz başta olmak üzere, 6 kurumla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) destekli Daha Güçlü Bir Nefes Projesi'ni başlattık. Çok büyük sonuçlar elde ettik. Çankırı'mız tarihi, kültürel açıdan çok kıymetli bir yer ama son birkaç yıldır ziyaretçi akınına uğruyoruz diyebilirim. İnşallah katlayarak gidecek. 1,5 milyonu aştık ziyaretçi anlamında, bu yıl 2 milyonu aşacağımıza inanıyorum."

"Turistik Tuz Ekspresi Çankırı'nın tanınırlığı ve bilinirliğini artırdı"

Çankırı Valiliği Projeler Koordinatörü Taner Kılıç da son dönemde oldukça popüler olan tren turizmi faaliyetleri kapsamında Çankırı'da da Turistik Tuz Ekspresi seferlerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Turistik Tuz Ekspresi'nin diğer seferlerden farkının günübirlik düzenlenmesi olduğuna işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Vakti olmayan seyahatseverler için aileleri ile bir gün içinde yaşayabilecekleri inanılmaz keyifli bir deneyim sunmakta. Çankırı, kaya tuzunun başkenti. Bu nedenle trenimizin ismi Turistik Tuz Ekspresi oldu. Ana turizm objemiz, Yer Altı Tuz Şehri'miz. Yer Altı Tuz Şehri'mizde 2024 yılında 1,5 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Turistik Tuz Ekspresi'nin buna ciddi katkısı oldu. Günümüzde önemi büyük olan sosyal medyada Turistik Tuz Ekspresi'nin reklamlarının yer alması, Çankırı'nın tanınırlığı ve bilinirliğini artırdı. Turistik Tuz Ekspresi Çankırı'ya da ciddi manada heyecan, hareketlilik getirdi."