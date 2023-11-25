Çankırı'nın Orta ve Çerkeş ilçesinde öğretmenler bir araya geldi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler onuruna yemek verildi.

Çerkeş Belediyesi tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, önce resim öğretmeni Burak Kırdal ve öğrenciler tarafından hazırlanan öğretmenler günün özel resim sergisinin açılışı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şehit öğretmenler için dua edildi, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

Daha sonra öğretmen ve ailelerine yemek ikramında bulunuldu.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Soymaz, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Kaya, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Emekli Öğretmen Hayati Kaya, İl Genel Meclisi Üyesi Suat Sevim, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Furkan Altuntaş, okul müdürleri, görevli ve emekli öğretmenler katıldı.

Orta ilçesinde düzenlenen Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Lisesi'ndeki programda ise öğretmenlerden Şerife Mert, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından tören sona erdi.

Programa Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Başer, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.