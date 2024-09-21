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Çankırı'nın Orta OSB'sinde Yatırımcılar Bilgilendirildi

Çankırı'nın Orta OSB'sinde Yatırımcılar Bilgilendirildi
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Çankırı'nın Orta ilçesinde oluşturulan organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak isteyen iş insanlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yatırım teşviklerinin ve bölgenin avantajlarının tanıtıldığı etkinlikte, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanı da yer aldı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde oluşturulan organize sanayi bölgesine ( Osb ) yatırım yapmak isteyen yatırımcılar bilgilendirildi.

Orta Belediye Başkanlığı, iş insanlarını 6. bölge teşviklerinin uygulanacağı Orta OSB'de yatırım yapmaya davet etti. İlçeye gelen iş insanlarına bölgenin tarihi ve doğal güzellikler tanıtıldı.

Ayrıca Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) Çankırı Yatırım Destek Ofisi uzmanı Alperen Karakaş tarafından Orta OSB'de yatırım yapmanın avantajları ve bölgesel yatırım teşvik sistemiyle sağlanacak destekler konusunda bilgi verildi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci - Güncel

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