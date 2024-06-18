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Çankırı'nın Orta ilçesinde bayramlaşma töreni düzenlendi

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Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene ilçe kaymakamı, belediye başkanı, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Minuz, bayram sevinci yaşanırken dünyadaki zulmün son bulmasını diledi.

Çankırı'nın Orta ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Orta belediyesi Kırbahçe'de düzenlenen bayramlaşma törenine Kaymakam Erkan Minuz, Belediye Başkanı Ömer Bezci, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı,Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş ile siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Minuz, sağlık ve huzur içinde nice bayramlara erişmeyi dileyerek, "Biz bayram sevinci yaşıyoruz ama bir tarafımız da hüzünlü. Dünyanın dört bir yanında kan ve gözyaşı durmuyor. İnşallah bu bayramda yaptığımız ibadetler, ettiğimiz dualar zulmün bitmesine vesile olsun." dedi.

Minuz ve beraberindekiler, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görevli personel ile bayramlaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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