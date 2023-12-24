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Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı

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Çankırı'nın kuzey kesimlerinde bulunan ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü.

Çankırı'nın kuzey kesimlerinde kar yağışı

ÇANKIRI - Çankırı'nın kuzey kesimlerinde bulunan ilçelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çankırı'nın D100 karayolu geçişindeki Çerkeş, Atkaracalar, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lapa lapa yağan kar ilçeleri beyaza bürüdü. D100 karayolunda sürücüler hızlarını düşürerek ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri ise kar yağışı öncesinde önlem alarak tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri sürücülere tedbirli araç kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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