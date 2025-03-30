Çankırı'nın ilçelerinde bayramlaşma programı düzenlendi

Çankırı'nın ilçelerinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları düzenlendi.

Korgun ilçesinde Kaymakam Ferhat Gür ve Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan ile beraberindekiler, İlçe Emniyet Amirliği, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, İlçe Jandarma Komutanlığı, Korgun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü, trafik uygulama noktası ile Korgun İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev yapan personelin bayramını kutladı.

Bayramören ilçesinde de bayram namazı sonrası ilçe merkezinde bayramlaşma töreni yapıldı.

Kaymakam Hikmet Saka da vatandaşların bayramını kutladı.

Çerkeş Belediyesi'nde düzenlenen törende de Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı ile belediye meclis üyeleri, vatandaşların bayramını kutladı.

Şabanözü'nde de Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan ve ilçe protokolünün katılımıyla Belediye Çınaraltı Çay Bahçesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı ile beraberindekiler İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek görev yapan personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Orta'da Kaymakam Erkan Minuz, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Yaylakent Belediye Başkanı Ayhan Çavuş, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan ile ilçe protokolü, Ramazan Bayramı dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılan protokol üyeleri, burada vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaymakam Minuz ile beraberindekiler, Özlü köyünde şehit uzman çavuş Gökhan Topal'ın ailesini de ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.