Üye Girişi
Haberler

Çankırı merkezli operasyonda 85 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda 85 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Çankırı merkezli 6 ilde uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda yakalanan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şabanözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığınca Çankırı, Ankara, Aydın, Bolu, Gaziantep ve Mersin illerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, çocuğun cinsel istismarı ve akaryakıt kaçakçılığı suçlarını işleyen 22'si tutuklu toplam 107 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 312 gram kubar esrar, 93 gram sentetik uyuşturucu, 20 gram skunk, 10 gram kenevir tohumu, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 33 uyuşturucu hap, 23 tabanca fişeği, 17 cep telefonu, 17 sim kart, 85 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 85 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 68'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 17'si adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Çankırı Politika Güncel Haberler

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title