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Çankırı Kitap Günleri Başladı

Çankırı Kitap Günleri Başladı
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Çankırı'da 27 Nisan'a kadar sürecek olan Çankırı Kitap Günleri açılış töreniyle başladı. Etkinlikte, yazarlarla söyleşiler, imza günleri ve çocuklara yönelik aktiviteler yapılacak.

Çankırı'da 27 Nisan'a kadar sürecek Çankırı Kitap Günleri başladı.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğin düzenlenmesine destek verenlere plaket takdiminin ardından öğrenciler, Vali Mustafa Fırat Taşolar'a kitap hediye etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında, Şafak Sezer ve yazar Emrah Doğru tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Daha sonra, Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'ndaki kitap stantları gezildi.

Program kapsamında, yazarlarla söyleşiler, imza günleri ile çocuklara yönelik etkinlikler düzenlenecek.

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Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
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