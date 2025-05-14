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Çankırı Kalesinde Düşme Kazası: Genç Yaralandı

Çankırı Kalesinde Düşme Kazası: Genç Yaralandı
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Çankırı Kalesinde dengesini kaybederek uçuruma düşen 24 yaşındaki E.M., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ÇANKIRI Kalesinde dengesini kaybeden E.M. (24), uçuruma yuvarlanıp, yaralandı.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Çankırı Kalesinde meydana geldi. Kalede bulunan E.M., iddiaya göre, bir anda dengesini kaybederek uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. E.M., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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