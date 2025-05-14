Çankırı Kalesi'nden Düşen Genç Kurtarıldı
Çankırı Kalesi'nde dengesini kaybederek düşen 24 yaşındaki E.M., itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Yaralı genç hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.
Çankırı Kalesi'nden düşerek mahsur kalan kişi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Çankırı Kalesi'ne çıkan E.M. (24) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Dağlık alanda mahsur kalan genci görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla E.M. bulunduğu yerden kurtarıldı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel