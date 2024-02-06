Çankırı, Kahramanmaraş depremi için sessiz yürüyüş düzenledi

Saatler 04.17'yi gösterdi, Çankırı asrın felaketi için yürüdü

ÇANKIRI - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünü Çankırı, 'sessiz yürüyüş' ile andı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde ölenler, depremin 1. yıl dönümünde Çankırı'da anıldı. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde kent protokolü ve çok sayıda vatandaş depremde hayatını kaybedenler için sessizce yürüdü. Yaklaşık 15 dakika süren yürüyüş, Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi ile son buldu.