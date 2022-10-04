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Coca-Cola Şirketi'nde bayrak değişimi

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Coca-Cola Şirketi'nde bayrak değişimi

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı'na Sedef Salıngan Şahin atandı.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı'na Sedef Salıngan Şahin atandı.

Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevini sürdüren Evguenia "Jeny" Stoichkova Coca-Cola Global Ventures'ın Başkanı olarak atanırken, Sedef Salıngan Şahin Avrasya ve Ortadoğu Operasyon Birimi'nin yeni başkanı oldu. Sedef Salıngan Şahin yeni görevine 1 Ocak 2023'te başlayacak.

Evguenia "Jeny" Stoichkova Global Ventures'ın başına getirildi

Evguenia 'Jeny' Stoichkova 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren şirketin, aralarında Costa Coffee ve Coca-Cola'nın Monster Beverage Corp.'taki yatırımlarının da yer aldığı, küresel şirket ve marka satın almaya odaklanan birimi Global Ventures'ın Başkanı olarak görev yapacak.

Coca-Cola şirketindeki kariyerine, 2004 yılında Bulgaristan Ülke Müdürü olarak başlayan, 2017 yılında Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölümü Başkanı olarak atanan Stoichkova, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanlığı görevine ise 2021 yılında atanmıştı.

25 ülkenin yer aldığı 5 bölgeden sorumlu olacak

Coca-Cola şirketinde beslenme, meyve suyu, süt ürünleri ve bitkisel sütler kategorisi başkanı olarak görev yapan Sedef Salıngan Şahin, Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi Başkanı olarak atandı. Coca-Cola'ya 2003 yılında Türkiye strateji yöneticisi olarak katılan Şahin, Coca-Cola sistemi içinde pazarlama ve operasyon alanlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2016-2018 yılları arasında Tayland ve Laos operasyonlarından sorumlu Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Şahin, ayrıca Thainamthip ve Laos Bottling Company Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2018-2020 yılları arasında şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika grubunda Operasyon ve Strateji Başkan Yardımcısı görevini de yürüten Şahin, aynı dönemde, Coca-Cola Beverages Africa Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet verdi.

Şahin'in 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yönetmeye başlayacağı Coca-Cola Avrasya ve Orta Doğu Operasyon Birimi, dünyadaki 9 operasyon biriminden biri konumunda. Birim, doğuda Pakistan'dan başlayıp tüm Ortadoğu ve Orta Asya, Kafkasya ülkeleri ile birlikte Türkiye'yi de içine alan, toplam 25 ülkenin bulunduğu 5 bölgeden oluşuyor. Söz konusu coğrafyada Coca-Cola Şirketi'nin doğrudan 350'den fazla çalışanı ve 53 fabrika işleten 20'den fazla şişeleyici ortağı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orta Doğu Operasyon Coca Cola Avrasya Ekonomi Güncel Haberler

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