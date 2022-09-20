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Çankırı haberi: Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

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Çankırı haberi: Orta ve Doğu Karadeniz için yarın kuvvetli sağanak uyarısı

Gelen Çankırı haberine göre Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Gümüşhane ve Bayburt çevresinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, özellikle iç kesimlerde yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Doğu Karadeniz Karadeniz Samsun Güncel Haberler

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