Çankırı haberi | MHP İl Başkanlığından Orta ilçesine ziyaret Güncel Haberler Çankırı gelişmesine göre MHP Çankırı İl Başkanlığınca "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temasıyla düzenlenen ilçe ziyaretleri Orta'da gerçekleştirildi. MHP Çankırı İl Başkanlığınca "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" temasıyla düzenlenen ilçe ziyaretleri Orta'da gerçekleştirildi. Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa katılan MHP MYK üyesi Fatih Çetinkaya, Kadir Şekerci, İbrahim Özbay, MDK üyesi Ahmet Korhan Mastı, katılımcılara Cumhur İttifakı'na verilen desteğin önemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında bilgi verdi. Programa Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, İlçe Başkanı Ahmet Denizhan, köy muhtarları ve partililer katıldı. Programın ardından katılımcılar Belediye Başkanı Onay'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Demirci Milliyetçi Hareket Partisi Hisarcık Çankırı Orta Güncel Haberler

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