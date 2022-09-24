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Çankırı haberi | Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi

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Çankırı haberi | Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi

Çankırı habere göre MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada, Ilgaz İlçe Başkanları Mehmet Yılmaz Ülker'in vefat ettiğini belirtti.

Ülker'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedileceğini aktaran Kurt, "Merhuma Allah'tan rahmet, teşkilatımıza ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Yılmaz Hisarcık Ilgaz Güncel Haberler

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