Çankırı haberi | Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi Güncel Haberler Çankırı habere göre MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada, Ilgaz İlçe Başkanları Mehmet Yılmaz Ülker'in vefat ettiğini belirtti. Ülker'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedileceğini aktaran Kurt, "Merhuma Allah'tan rahmet, teşkilatımıza ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Kaygın Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Yılmaz Hisarcık Ilgaz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çankırı haberi | Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.