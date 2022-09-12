Çankırı haberi... Çankırı'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Çankırı haberlerine göre Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ödek-Karakoçaş köyü yol ayrımı mevkisinde Celal K. (74) idaresindeki 06 VCD 23 plakalı otomobil ile Ramazan G. yönetimindeki 06 FH 6573 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Fadik Koçak (71) olay yerinde hayatını kaybederken sürücüler yaralandı. İtfaiye ekiplerince araçta sıkışan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Kadir Uğuz Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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