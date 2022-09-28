Çankırı haberi: Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı Güncel Haberler Çankırı yerel gündem haberine göre Çankırı Belediyesi tarafından atıl durumdaki araziye ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Çankırı Belediyesi tarafından atıl durumdaki araziye ekilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Yenice köyü mevkisinde bulunan tarlada yetiştirilen ayçiçeklerden elde edilecek bitkisel yağ, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Ayçiçek hasadına katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, atıl durumdaki 30 dönümlük araziye 3 ay önce ayçiçeği ektiklerini söyledi. Yapılan hasadın ardından yaklaşık 5 ton mahsul elde etmeyi hedeflediklerini aktaran Esen, "Elde edilen ürünleri fabrikaya göndereceğiz. Orada yağa dönüştürülerek şişelenen ürünleri de buğday üretiminde olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştıracağız." dedi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Kaygın Çankırı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çankırı haberi: Çankırı'da ihtiyaç sahipleri için ekilen ayçiçeğin hasadı yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.