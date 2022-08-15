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Çankırı haber | Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

Çankırı haber | Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı Semerkant'ta yapılacak

Gelen Çankırı haberine göre Orta Asya-Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı, kasımda Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek.

Orta Asya- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı, kasımda Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde düzenlenecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Müdürü Aybek Şahavddinov, AB'nin Özbekistan Temsilcisi Yardımcısı Mindaugas Kaçerauskas ile bir araya gelerek taraflar arasındaki iş birliği meselelerini ele aldı.

Görüşmede, kasım ayında Semerkant'ta yapılacak Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 18. Toplantısı'na hazırlık çalışmaları ile iş birliğinin arttırılmasıyla ilgili konular gözden geçirildi.

Açıklamaya göre, Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin Orta Asya-AB Dışişleri Bakanları 1. Konferansı da gerçekleştirilecek.

Kasım 2021'de Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de Orta Asya-AB 17. Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenmişti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Özbekistan Orta Asya Güncel Haberler

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