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Çankırı haberleri: Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Çankırı haberleri: Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Çankırı haberlerine göre Çankırı'nın Kızılmak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

Çankırı'nın Kızılmak ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 yaralandı.

Kaza, Kızılmak ilçesi Kızılırmak-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 66 LR 666 plakalı otomobil ile K.Ö. idaresindeki 19 DH 882 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada K.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti, A.K., D.K. ve Y.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. K.Ö.'nün cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çankırı 3. Sayfa Güncel Haberler

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