Çankırı haber... Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Çankırı habere göre Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çankırı'da araçlarında kaçak içki bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çubuk- Şabanözü kara yolunda yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobilde arama yaptı. Aramada 55 litre sahte bandrollü içki ele geçirildi. Araçta bulunan 2 zanlı gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Özgür Alantor Şabanözü Çankırı Güncel Haberler

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