Çankırı gündem haberleri | Babacan: Beştepe Yönetimi Orta Doğu'daki Etkimizi Sıfırladı Çankırı haberlerine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İsrail Gazze’ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe’den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe’den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu’daki etkimizi sıfırladı” dedi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "İsrail Gazze'ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe'den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe'den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu'daki etkimizi sıfırladı" dedi. Ali Babacan, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda AKP iktidarının Orta Doğu'da izlediği dış politikayı eleştirdi. Babacan'ın paylaşımı şöyle: "İsrail Gazze'ye saldırdı, siviller öldü. Beştepe'den ses yok. Mısır arabulucu oldu, ateşkes sağlandı. Beştepe'den ses yok. Beştepe yönetimi, Orta Doğu'daki etkimizi sıfırladı." ANKA / Güncel Ali Babacan Orta Doğu İsrail Gazze Güncel Haberler

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