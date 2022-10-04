Çankırı gündem haberi: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bombalı saldırıda 3 BM Barış Gücü askeri öldü Güncel Haberler Çankırı haberler: Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti. Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzeybatısındaki Ouham-Pendezone bölgesinde, bombalı saldırı sonucu 3 Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askeri hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Ouham-Pendezone bölgesine bağlı Kaita köyü yakınlarında devriye gezen BM barış gücü askerlerine, kimliği belirsiz silahlı bir grup bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 Bangladeşli barış gücü askeri hayatını kaybetti. Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelerde tedavi altına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez Birleşmiş Milletler Orta Afrika Güncel Haberler

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