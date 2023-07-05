Çankırı Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma devam ediyor

Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve firar yaşanmamıştır.

Çankırı Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin adli ve idari soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde geri gönderme merkezinde yangın çıktığı, başta itfaiye olmak üzere tüm birimlerce ivedi müdahale edildiği belirtildi.

Yangının kısa süre içerisinde söndürüldüğü belirtilen açıklamada, "Geri Gönderme Merkezinde kalan tüm düzensiz göçmenler sağlıklı bir şekilde tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 9 düzensiz göçmenin tedavileri sağlanmıştır. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve firar yaşanmamıştır. Geri gönderme merkezimizde kalan tüm düzensiz göçmenler farklı geri gönderme merkezlerine sevk edilmişlerdir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili adli ve idari soruşturma süreci devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.