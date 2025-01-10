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Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Gazetecilere Kutlama

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden Gazetecilere Kutlama
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Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya gelerek gazetecilerin önemine vurgu yaptı ve başarılar diledi.

Çankırı Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesislerinde düzenlenen programda konuşan Ak, basının önemine dikkati çekerek, gazetecilere çalışmalarında başarılar diledi.

Gazetecilerin gününü kutlayan Ak, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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