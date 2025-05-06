Öğretmen atamalarında yeni dönemin ayrıntıları! 2 ayrı sınav, 14 ay eğitim

Öğretmen atamalarında bir dönemin sonu! İşte yeni sistemin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret edecek

Aylar sonra bir ilk! Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu

Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni

Çankırı'dan Hacı Adaylarına Uğurlama Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen uğurlama töreninde 164 hacı adayı, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Çankırı İl Müftüsü ve Belediye Başkanı yaptığı konuşmalarda hacı adaylarının önemi ve dualarını vurgulayarak, kendilerine hayırlı yolculuklar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla Çankırı'dan kutsal topraklara gidecek hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

Çankırı Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler ve ezan okundu, programda Çankırı Belediyesi tarafından çorba dağıtıldı.

Törende konuşan Çankırı İl Müftüsü Mehmet Şahin, hacı adaylarına Çankırı'yı ve Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Hacı adaylarının hem Çankırı'yı hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceklerinden şüphe duymadıklarını belirten Şahin, "Orada da rengi, dili, ırkı farklı olan insanlarla lisan ile anlaşamazsanız da gönül bağı ile anlaşacaksınız. O rahmetten, bereketten azami ölçüde istifade etmeye çalışın. Birbirinize yardımcı olmaya çalışın. Sağlığınıza dikkat ediniz. Rabbim şimdiden hac görevinizi kabul etsin. Bizlerin de selamlarını götürün. Dualarımız sizlerle birlikte, bizlere de dualar edin." dedi.

Programda konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, hacı adaylarına, gittiklerinde geride kalan sevdiklerinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Hacca gidemeyenlere de Allah'ın en kısa sürede nasip etmesini dileyen Esen, şunları kaydetti:

"Birçok bekleyen var. Bu dönem 164 hacı adayımıza nasip oldu. Şimdiden hac göreviniz kabul olsun. Dua ederken bizlere, Çankırı'mıza, ülkemize, tüm Müslüman alemine de dua etmenizi istirham ediyorum. Özellikle Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı dualarınızı eksik etmeyin. Güle güle gidin, güle güle sağlık, sıhhat, afiyet içinde gidip gelin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hayırlı yolculuklar."

Yapılan duaların ardından, 19 Haziran 2025 tarihinde dönmek üzere toplam 44 günlük hac ibadetini yerine getirecek 164 hacı adayı ve 6 görevli olmak üzere 170 kişilik kafile, aileleriyle vedalaşarak kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trendyol GO'nun çoğunluk hisseleri satıldı

E-ticarette dev satış! Yeni sahibi dikkat çekiyor
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.