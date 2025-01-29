Çankırı'dan Acil Durum Tahliye Sistemi Geliştirme Çalışmaları

Çankırı'da bir firma tarafından, afet durumlarında çok katlı binalardan vatandaşların tahliyesini sağlayacak sistem üzerinde çalışma yürütülüyor.

Çankırı Küçük Sanayi Sitesi'nde acil durum sistemleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren firma, daha önce araçlar için geliştirdikleri acil kurtarma sistemini Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının ardından çok katlı binalarda kullanılmak üzere yeniden tasarladı.

Binanın dış cephesine monte edilecek sistem sayesinde vatandaşların halata bağlı kemerle binadan tahliyesine imkan sağlanabilecek.

Girişimci Ali Avcı, gazetecilere, yaklaşık 7 aydır acil kurtarma sistemi üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları sistemin dünya genelinde patentini almak için de girişimde bulunduklarını belirten Avcı, "Bu kurtarma sistemi, dinamik fren sistemi ile çalışıyor. Kişinin ağırlığı ne olursa olsun, yere sabit hızla düşüş sağlıyor. Yani 50 kiloyu da 80 kiloyu da aynı hızda yere indiriyor. Kurtulan kişi bıraktığında diğer bekleyenler için makara kendini yukarı topluyor." dedi.

"20 katlı yapıya kadar uygulanabilir"

Bu sistemin oteller, kamu kurumları, çok katlı binalarda önemli bir yapı haline gelebileceğini dile getiren Avcı, "Bu sistem yangında ve depremde kritik öneme sahip olabilir. Düşüş hızı 5 ile 8 kilometre saat olarak planlandı. Ayarlar değiştirilebilir, düşüş hızı artırılabilir. Dolayısıyla kurtarma hızı daha üst seviyeye çıkartılabilir. 20 katlı yapıya kadar uygulanabilir." diye konuştu.

Sistemin binanın dış cephesine uygulanacağını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Halatın çekme kapasitesi 300 kilogram, testler devam ediyor. İklimlendirme testlerinin de hızlandırılmış testlerini yapacağız ve 15-20 yıllık süreçte ürünün durumu nereye gidiyor, onu gözlemleme şansımız olacak. Halat çapını büyüterek indireceğimiz kilogramı artırabiliyoruz, 600 kilograma kadar kapasiteyi çıkartabiliyoruz. Şu an proje aşamasında, yaklaşık maliyeti ise 20 bin lira civarında görünüyor. Bu çalışmalarla daha da düşecektir. Acil durum sistemine herkesin erişebiliyor olması lazım. Yaklaşık 6 ay sonunda seri imalata geçeceğiz inşallah."