Çankırı'daki yükümlüler fork-lift operatörlüğü kursu ile meslek sahibi olacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da yükümlülerin meslek edinmesi amacıyla "Hayatın yükünü kaldır" sloganıyla düzenlenen fork-lift operatörlüğü kursu başladı.

İldeki yükümlülerin, mesleki becerilerinin artırılması amacıyla TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğünde açılan kursta, teorik eğitimlerini bitiren kursiyerler, araç başı pratik eğitimlerine başladı.

Teorik ve pratik eğitimleri sonrası sınava tabi tutulacak olan 14 kursiyere, sınavda başarılı olmaları halinde fork-lift operatörlüğü sertifikası verilecek.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rahmi Erdinç ile Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Abdullah Kaya, TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürü Abdulvahap İnanç'ı ve eğitim gören kursiyerleri ziyaret etti.