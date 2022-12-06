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Çankırı'daki voleybol maçında ikiz kardeşler rakip oldu

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Çankırı'daki voleybol maçında ikiz kardeşler rakip oldu

Çankırı'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Voleybol Müsabakası'nda ikiz kardeşler rakip takımlarda mücadele etti.

Çankırı'da düzenlenen Okul Sporları Gençler Voleybol Müsabakası'nda ikiz kardeşler rakip takımlarda mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakada, Çankırı Lisesi ile 15 Temmuz Anadolu Lisesi karşılaştı.

Müsabakada, ikiz kardeşlerden Fatih Çocar, Çankırı Lisesi formasıyla, Yavuz Çocar da 15 Temmuz Anadolu Lisesi formasıyla birbirlerine karşı ter döktü.

Müsabaka, Çankırı Lisesi'nin, 15 Temmuz Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek galip gelmesiyle sonuçlandı.

Maç sonunda mağlup olan Yavuz Çocar, galip olan ikiz kardeşi Fatih'i kutladı.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi voleybol Çankırı Güncel Haberler

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