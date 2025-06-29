Çankırı'daki trafik kazasında ölen özel harekat kursiyerinin cenazesi Sakarya'da defnedildi

Çankırı'da trafik kazasında yaşamını yitiren özel harekat kursiyeri polis memuru İsmail Safa Gülel, memleketi Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden Gülel'in cenazesi, Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi.

Gülel'in ailesi, Kuzuluk Orta Mahalle Merkez Camisi'nde taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Alaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Gülel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Özel Harekat Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Asım Bulat, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Ali Can Kocaman, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı-Ankara kara yolu Hacı Ali kavşağı mevkisinde dün, 5 özel harekat kursiyerinin içerisinde bulunduğu M.F.G. idaresindeki 34 SV 4651 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden Onur H. yönetimindeki 37 PT 057 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada araçtaki Aybars Musa Ergin ve İsmail Safa Gülel hayatını kaybetmiş, sürücü ile C.M. ve M.C.S. yaralanmıştı.