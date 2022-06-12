Trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler

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Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
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Çankırı'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Çankırı'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.K. idaresindeki 60 ACA 528 plakalı hafif ticari araç, Rabia Parkı mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü aşıp, karşı yoldan gelen H.K. yönetimindeki 18 DL 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü H.K. ile araçta bulunan G.K, S.K, E.K, Ç.K. ve T.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye yardımıyla araçtan çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

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