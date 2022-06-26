Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

AA - Muhammed Kaygın - Güncel
 - Güncelleme:
Çankırı'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Çankırı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.A. idaresindeki 37 ABC 512 plakalı otomobil, Çankırı- Kastamonu kara yolu Kesecik köyü mevkisinde refüjü aşarak karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.S, B.S, S.C, D.E. ve T.K. yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan T.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Kastamonu Çankırı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title