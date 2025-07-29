Çankırı'daki Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı
Çankırı'da çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı. Yangının ilerlemesi durduruldu ve ekiplerin karadan müdahaleleri sürdürülüyor. Yangınla mücadele eden orman personeli, ilginç bir an yaşadı; bir personel ikindi namazını yangın söndürme aracının üzerinde kıldı.
KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Çankırı'da çıkan orman yangını ekiplerin çalışmalarıyla kısmen kontrol altına alındı. Yangının ilerlemesi tamamen durdurulurken, ekiplerin karadan müdahaleleri sürüyor.
ORMAN PERSONELİ NAMAZINI ARAÇ ÜZERİNDE KILDI
Yangınla mücadeleye destek veren Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü personeli Sadık Kaplan ikindi namazını yangın söndürme aracının üzerinde kıldı. Kaplan'ın namazını araç üzerinde kıldığı anlar kameraya yansıdı.
Ramazan SARICI/ ÇANKIRI,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel