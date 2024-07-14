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Çankırı'da Yük Treni Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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Çankırı'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, kamyon sürücüsüyle araçtaki B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uçar, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Çankırı'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muharrem Uçar (50) idaresindeki 52 FN 402 plakalı kamyona, Ankara- Çankırı kara yolu Ballıca mevkisinde hemzemin geçitte yük treni çarptı.

Kazada, kamyon sürücüsüyle araçtaki B.K. (18) ve makinistler B.O. ile A.Y. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uçar, müdahaleya karşın kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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