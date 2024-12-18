Çankırı'da Yerli Malı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Çankırı'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında ilkokul öğrencileri, Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğünü ziyaret etti.

TKDK Çankırı İl Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, Yerli Malı Haftası kapsamında Doktor Refik Saydam İlkokulu öğrencilerinin misafir edildiği belirtildi.

Ziyarette öğrencilere kentteki yerel işletmelerde üretilen ürünlerin ikram edildiği aktarılan açıklamada, "Yerli ve milli üretimin önemini, onların hayallerine ortak olup bu ülkeye gelecekte yapacakları katkıları konuştuk. Keyifli zamanlar geçirdiklerini umuyor, öğretmenimiz Esra Aydın ve eşlik eden velilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesine yer verildi.