Çankırı'da Yerel Kültürün Dijital Dönüşümü Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Çankırı'da 'Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Proje ile yerel kültürün korunması ve dijital kültürle entegrasyonu hedefleniyor. Eğitim programları ve etkinliklerle gençlerin kendi kültürleriyle tanışması amaçlanıyor.

Çankırı'da, "Dijital Kültür Gelişmeleri Karşısında Yerel Kültürün Sahiplenilmesi Projesi"nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan ve Çankırı Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse ediliyor.

Çankırı Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce imzalanan protokol ile hayata geçirilen proje kapsamında yaran kültürünün korunması, tanıtılması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında dijital kültürün etkisine giren ya da girme sürecinde olan Çankırı Karatekin Üniversitesinin (ÇAKÜ) 30 öğrencisine yönelik üç günlük eğitim programı düzenlenecek.

Eğitimler, 12 Kasım'da Çankırı Yaranevi'nde başlayacak.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Necati Taş, yaptığı açıklamada, proje ile yerel kültürün dijital kültürün esiri değil, bir parçası olmasının amaçlandığını söyledi.

Proje koordinatörü Ahmet Absarılıoğlu ise yaran kültürünün geliştirilmesi ve dijital kültürün gelişmelerine istinaden çalışmalar yapılacağını anlattı.

Absarılıoğlu, şunları kaydetti:

"Genel kültürün korunması konularında kültürümüzün taşıyıcıları olan Anadolu sohbet gelenekleri ve Yaran Dernekleri Federasyonumuzun üyesi derneklerimiz ve ilimizdeki kültür temsilcilerinin katılımlarıyla 19-21 Kasım tarihlerinde yaran çalıştayı düzenlenecek. Derneğimizin web sayfası hazırlanacak ve tüm etkinliklerimiz buradan duyurulacak. Ayrıca Çankırı'mızın çeşitli bölgelerinde ve Yeraltı Tuz Şehri'mizde yaran gösterileri yapılacak. Yaran kültürünün geçmişten günümüze kadarki sürecinin anlatıldığı kitap yayımlanacak. Proje, dijital bağımlılıktaki gençlerimizin bağımlılıktan kurtulabilmesini, kendi kültürleriyle tanışabilmesini sağlamak maksadıyla hazırlandı."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
