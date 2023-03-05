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Çankırı'da yaşayan yaşlı çift, "kefen paralarını" depremzedelere bağışladı

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Çankırı'da yaşayan yaşlı çift, 'kefen paralarını' depremzedelere bağışladı

Çankırı'da yaşayan 93 yaşındaki İsmail ile 80 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, kefen parası için biriktirdikleri 50 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Çankırı'da yaşayan 93 yaşındaki İsmail ile 80 yaşındaki eşi Behiye Sönmez, kefen parası için biriktirdikleri 50 bin lirayı depremzedelere bağışladı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yamaçbaşı köyünde yaşayan İsmail ve Behiye Sönmez çifti, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik yürütülen yardım kampanyasına destek vermek istedi.

Bu isteklerini, köy muhtarı Hasan Hüseyin Yusuf'a bildiren çift, vefatlarından sonra harcanmak üzere biriktirdikleri 50 bin lirayı, AFAD'a ulaştırılmak üzere köy muhtarına teslim etti.

Yapraklı Kaymakamı Emre Oğuztürk de İsmail ve Behiye Sönmez çiftini ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ayrıca köyde yaşayan bazı kadınlar, kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı, deprem bölgesine gönderilmek üzere Kaymakam Oğuztürk'e teslim etti.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Yapraklı Çankırı Güncel Haberler

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