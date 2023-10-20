Çankırı'da yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ele geçirildi

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Denetimler sonucunda aranan şahısların yanı sıra kurusıkı tabanca, bıçak, metamfetamin, esrar, sentetik ecza hapı, kubar esrar, skunk bitkisi ve av tüfeği de bulundu.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı. Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs, 3 düzensiz göçmen, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet de bıçak, 0,49 gr. metamfetamin, 6,28 gr. esrar ve 162 adet sentetik ecza hapı, 2 bin 800 gram kubar esrar (skunk), 3 kök skunk bitkisi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilişkin şahıslar gözaltına alındı. - ÇANKIRI