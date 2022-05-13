Çankırı'da yapılacak hayvan pazarının temeli atıldı

YAPRAKLI, ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediyesi tarafından yapılacak hayvan pazarı için temel atma ve proje tanıtım töreni düzenlendi.

Vali Abdullah Ayaz, Yapraklı yolu Tuzlubağlar mevkisinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, şehirleşme ve şehirciliğin en ince detaylarına kadar gerçekleştirilmesinin en büyük dilekleri olduğunu söyledi.

Çankırı adına eksik kalmış tesislerden birinin daha başlangıcında bir araya geldiklerini belirten Ayaz, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum ama şehirleşme ve şehircilik bir kültür. Önümüzdeki süreçte de ilimiz adına eksikliklerin tamamının gerçekleştirilmesi, hem belediyemiz hem de bizlerin desteği ile inşallah mümkün olacaktır." dedi.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de yapılacak hayvan pazarının yüz ölçüm tahsis bakımından bölgenin en büyüğü olacağını söyledi.

Çankırı'nın ihtiyacı olan projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Esen, "103 bin metrekare, artı 10 bin metrekare rezerv alanıyla bölgenin en büyüğü, kapasite anlamında da bölgenin ikinci sırasında yer alacak inşallah. İç Anadolu'nun da en büyük modern hayvan pazar ve kesimhanesi olacak. Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapalı ve açık satış alanları, ilave çadır alanları, otopark, kafeterya, idari bina, kontrol ve zabıta noktası büfe alanları bulunmakta." diye konuştu.

Projenin Çankırı'ya sosyal ve ekonomik yönden katkı sağlayacağına inandıklarını dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Hayvan pazarı, hayvancılıkla uğraşan esnaflarımıza ekonomik ve sosyal rahatlama yanında hemşehrilerimizin modern, konforlu ve rahat alışveriş yapmalarını sağlayacaktır. Amacımız, proje ve hizmetlerle şehre katma değer sağlamak. Sektördeki esnafımızın hizmet kalitesini ayağına getirmenin yanında başka illerden gelen üretici ve tüketicinin Çankırı ekonomisine zincirleme katkı sağlamasını hedefliyoruz. Şehrimizin, esnafımızın parasının burada kalmasını ve hareket maliyetlerinin düşürülerek tüketiciye, hemşerilerimize, et fiyatlarına yansımasını bekliyoruz."

Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edilerek temel atma gerçekleştirildi.