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Çankırı'da Yanlar Caddesi Refüj Yenileme Çalışmaları Başladı

Çankırı'da Yanlar Caddesi Refüj Yenileme Çalışmaları Başladı
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Çankırı'da Yanlar Caddesi'nde refüj yenileme çalışmaları tamamlandı. İlk etapta yol ayrımını sağlamak için beton bariyerler kullanıldı ve peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Çankırı'da Yanlar Caddesi'ndeki refüjün trafik akaşına göre yenilendiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Abdülhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'ndeki refüjde revize çalışmalarına başladığı belirtildi.

Çalışmalar kapsamında Ahmet Bukan Köprüsü ile Mehmetçik Ortaokulu arasında kalan birinci etap çalışmalarının tamamlandığı aktarılan açıklamada, yolun fiziksel ayrımını sağlamak için beton bariyer kullanıldığı, bitkisel peyzajın yapıldığı refüj çalışmalarında otomatik sulama hattının yenilendiği kaydedildi.

Açıklamada, ikinci etap olan Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi güzergahını kapsayan bölgenin çalışmalarının hava koşullarına göre yürütüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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